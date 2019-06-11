В Орле у жителей частного сектора могут выкупить дома под строительство детских садов
11.06.2019
Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии.
Речь идёт о Железнодорожном районе, где, как отмечают власти, существует высокая потребность в садиках, но отсутствуют места для их строительства. Для решения вопроса планируется использовать территории на улицах 3-й курской, Фомина, Железнодорожной или Прядильной или в переулке Поперечном.
Сейчас они застроены частными домами. Чтобы изъять их у хозяев путём выкупа, потребуется примерно 41 миллион рублей. В результате у мэрии появится пять свободных площадок для строительства дошкольных учреждений.
Пока что глава администрации Орла Александр Муромский поручил ответственным чиновникам выбрать самые оптимальные участки.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55198
Другие новости раздела
11.06.2019
Жительницу Орловской области осудили на семь лет лишения свободы за распространение наркотиков
$ USD64.7919(-0.25)11.06
€ EUR73.2148(-0.05)11.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?