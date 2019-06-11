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Орел11.06.2019 Вторник 13:08
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  3. В Орле у жителей частного сектора могут выкупить дома под строительство детских садов

В Орле у жителей частного сектора могут выкупить дома под строительство детских садов

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11.06.2019

Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии.

Речь идёт о Железнодорожном районе, где, как отмечают власти, существует высокая потребность в садиках, но отсутствуют места для их строительства. Для решения вопроса планируется использовать территории на улицах 3-й курской, Фомина, Железнодорожной или Прядильной или в переулке Поперечном.

Сейчас они застроены частными домами. Чтобы изъять их у хозяев путём выкупа, потребуется примерно 41 миллион рублей. В результате у мэрии появится пять свободных площадок для строительства дошкольных учреждений.

Пока что глава администрации Орла Александр Муромский поручил ответственным чиновникам выбрать самые оптимальные участки.

Теги:ОрёлОрловская область

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