В Орле у жителей частного сектора могут выкупить дома под строительство детских садов

Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии.

Речь идёт о Железнодорожном районе, где, как отмечают власти, существует высокая потребность в садиках, но отсутствуют места для их строительства. Для решения вопроса планируется использовать территории на улицах 3-й курской, Фомина, Железнодорожной или Прядильной или в переулке Поперечном.

Сейчас они застроены частными домами. Чтобы изъять их у хозяев путём выкупа, потребуется примерно 41 миллион рублей. В результате у мэрии появится пять свободных площадок для строительства дошкольных учреждений.

Пока что глава администрации Орла Александр Муромский поручил ответственным чиновникам выбрать самые оптимальные участки.