В Орле у военно-исторического музея иномарка сбила пешехода на «зебре»

ДТП произошло накануне в 21:30. «Пежо» ехал по улице Нормандия-Неман. Водитель не уступил дорогу пешеходу и сбил его.

Пострадавший получил повреждения, однако, после осмотра в больнице имени Семашко, был отпущен домой.

Об этом сообщили в ГИБДД.