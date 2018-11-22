В Орле у военно-исторического музея иномарка сбила пешехода на «зебре»
22.11.2018
ДТП произошло накануне в 21:30. «Пежо» ехал по улице Нормандия-Неман. Водитель не уступил дорогу пешеходу и сбил его.
Пострадавший получил повреждения, однако, после осмотра в больнице имени Семашко, был отпущен домой.
Об этом сообщили в ГИБДД.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50792
Другие новости раздела
22.11.2018
В марте будущего года в Орловской области будет получена первая продукция нового предприятия
$ USD65.9485(+0.36)22.11
€ EUR75.1483(-0.03)22.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?