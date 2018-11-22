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Орел22.11.2018 Четверг 12:53
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  3. В Орле у военно-исторического музея иномарка сбила пешехода на «зебре»

В Орле у военно-исторического музея иномарка сбила пешехода на «зебре»

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22.11.2018

ДТП произошло накануне в 21:30. «Пежо» ехал по улице Нормандия-Неман. Водитель не уступил дорогу пешеходу и сбил его.

Пострадавший получил повреждения, однако, после осмотра в больнице имени Семашко, был отпущен домой.

Об этом сообщили в ГИБДД.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПГИБДД

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