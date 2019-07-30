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Орел30.07.2019 Вторник 16:04
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  3. В Орле у нетрезвой матери изъяли самое дорогое

В Орле у нетрезвой матери изъяли самое дорогое

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30.07.2019

У женщины, которая не исполняла родительские обязанности, изъяли годовалого ребёнка. Это случилось в Железнодорожном районе.

Изъятие произошло по требованию прокуратуры Орловской области.

Перед этим дом, где рос малыш, посетили полицейские, представители органов опеки и чиновники из комиссии по делам несовершеннолетних. Увиденное гостей не порадовало: мать находилась в нетрезвом состоянии, ребёнок — в антисанитарных условиях, кроме того, в квартире отсутствовало детское питание.

Представители государства решили, что дальнейшее пребывание несовершеннолетнего в этой ситуации ставит под угрозу его жизнь и здоровье. Ребёнка направили в НКМЦ имени Круглой. После медобследования его передадут в «Специализированный дом ребёнка». Его мать рискует лишиться родительских прав.

Об этом сообщили в прокуратуре.

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