В Орле у нетрезвой матери изъяли самое дорогое

У женщины, которая не исполняла родительские обязанности, изъяли годовалого ребёнка. Это случилось в Железнодорожном районе.

Изъятие произошло по требованию прокуратуры Орловской области.

Перед этим дом, где рос малыш, посетили полицейские, представители органов опеки и чиновники из комиссии по делам несовершеннолетних. Увиденное гостей не порадовало: мать находилась в нетрезвом состоянии, ребёнок — в антисанитарных условиях, кроме того, в квартире отсутствовало детское питание.

Представители государства решили, что дальнейшее пребывание несовершеннолетнего в этой ситуации ставит под угрозу его жизнь и здоровье. Ребёнка направили в НКМЦ имени Круглой. После медобследования его передадут в «Специализированный дом ребёнка». Его мать рискует лишиться родительских прав.

Об этом сообщили в прокуратуре.