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Орел26.08.2019 Понедельник 14:21
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В Орле у Лужковского моста найдено мёртвое тело

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26.08.2019

Личность погибшего установлена. Мужчине был 61 год. Об этом информируют «Орловские новости».

Установлено, что он получил закрытую черепно-мозговую травму, возможно, в ходе падения. Пока что признаков какого-либо преступления не выявлено.

При себе у погибшего найдены документы и деньги.

Обстоятельства гибели мужчины выясняет Следственный комитет.

Теги:ОрёлОрловская областьсмертьСледственный комитетСУ СК

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