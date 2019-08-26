В Орле у Лужковского моста найдено мёртвое тело
26.08.2019
Личность погибшего установлена. Мужчине был 61 год. Об этом информируют «Орловские новости».
Установлено, что он получил закрытую черепно-мозговую травму, возможно, в ходе падения. Пока что признаков какого-либо преступления не выявлено.
При себе у погибшего найдены документы и деньги.
Обстоятельства гибели мужчины выясняет Следственный комитет.
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