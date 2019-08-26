В Орле у Лужковского моста найдено мёртвое тело

Личность погибшего установлена. Мужчине был 61 год. Об этом информируют «Орловские новости».

Установлено, что он получил закрытую черепно-мозговую травму, возможно, в ходе падения. Пока что признаков какого-либо преступления не выявлено.

При себе у погибшего найдены документы и деньги.

Обстоятельства гибели мужчины выясняет Следственный комитет.