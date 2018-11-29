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Орел29.11.2018 Четверг 11:44
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  3. В Орле у гостиницы «Салют» такси сбило мужчину на пешеходном переходе

В Орле у гостиницы «Салют» такси сбило мужчину на пешеходном переходе

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29.11.2018

ДТП произошло накануне в 17 часов.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, инцидент случился на «зебре» у Главпочтамта. Автомобиль двигался по направлению от здания администрации области к зданию гостиницы.

Травмы, полученные пешеходом, оказались достаточно серьёзными. Сейчас пострадавший находится в больнице Семашко.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьГИБДДДТП

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