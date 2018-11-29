В Орле у гостиницы «Салют» такси сбило мужчину на пешеходном переходе

ДТП произошло накануне в 17 часов.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, инцидент случился на «зебре» у Главпочтамта. Автомобиль двигался по направлению от здания администрации области к зданию гостиницы.

Травмы, полученные пешеходом, оказались достаточно серьёзными. Сейчас пострадавший находится в больнице Семашко.