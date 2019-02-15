В Орле тушат дом в Южном переулке
15.02.2019
Сигнал о возгорании в доме № 16 поступил в службу спасения сегодня около 10 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.
На месте пожара работают сотрудники пожарно-спасательных частей № 2 и № 3. Пламя распространилось на весь дом, поэтому текущая задача пожарных — спасти от огня соседние строения.
По предварительным данным, в здании никого нет.
В месте ЧП перекрыто движение автомобильного транспорта.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52885
Другие новости раздела
15.02.2019
Проректор орловского Института экономики и торговли пыталась восстановиться на работе через суд
$ USD66.5429(+0.86)15.02
€ EUR75.0471(+0.66)15.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?