В Орле тушат дом в Южном переулке

Сигнал о возгорании в доме № 16 поступил в службу спасения сегодня около 10 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

На месте пожара работают сотрудники пожарно-спасательных частей № 2 и № 3. Пламя распространилось на весь дом, поэтому текущая задача пожарных — спасти от огня соседние строения.

По предварительным данным, в здании никого нет.

В месте ЧП перекрыто движение автомобильного транспорта.