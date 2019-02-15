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Орел15.02.2019 Пятница 13:41
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В Орле тушат дом в Южном переулке

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15.02.2019

Сигнал о возгорании в доме № 16 поступил в службу спасения сегодня около 10 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

На месте пожара работают сотрудники пожарно-спасательных частей № 2 и № 3. Пламя распространилось на весь дом, поэтому текущая задача пожарных — спасти от огня соседние строения.

По предварительным данным, в здании никого нет.

В месте ЧП перекрыто движение автомобильного транспорта.

Теги:ОрёлОрловская областьМЧСпожарЧП

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