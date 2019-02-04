В Орле три бесхозные сумки, оставленные в подъезде, вызвали переполох
04.02.2019
Предметы обнаружили 3 февраля около 16 часов жильцы одного из домов по улице Дмитрия Блынского. Орловцы обратились в службу спасения.
На место выехали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части города Орла. Взрывоопасного предмета они не обнаружили. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
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