В Орле тепло пришло во все учреждения социальной сферы и все учреждения культуры

Также, согласно актуальной информации Администрации Орла, к отоплению подключили 1697 многоквартирных жилых домов (89% от общего объёма).

Сегодня в мэрии состоялось оперативное совещание по отопительному периоду.

До 8 октября тепло должно поступить во все многоквартирные жилые дома.

Затем коммунальщики приступят к устранению выявленных завоздушенных участков.