В Орле тепло пришло во все учреждения социальной сферы и все учреждения культуры
05.10.2018
Также, согласно актуальной информации Администрации Орла, к отоплению подключили 1697 многоквартирных жилых домов (89% от общего объёма).
Сегодня в мэрии состоялось оперативное совещание по отопительному периоду.
До 8 октября тепло должно поступить во все многоквартирные жилые дома.
Затем коммунальщики приступят к устранению выявленных завоздушенных участков.
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