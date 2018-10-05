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Орел05.10.2018 Пятница 13:51
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  3. В Орле тепло пришло во все учреждения социальной сферы и все учреждения культуры

В Орле тепло пришло во все учреждения социальной сферы и все учреждения культуры

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05.10.2018

Также, согласно актуальной информации Администрации Орла, к отоплению подключили 1697 многоквартирных жилых домов (89% от общего объёма).

Сегодня в мэрии состоялось оперативное совещание по отопительному периоду.

До 8 октября тепло должно поступить во все многоквартирные жилые дома.

Затем коммунальщики приступят к устранению выявленных завоздушенных участков.

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