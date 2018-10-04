В Орле тепло подано в 936 многоквартирных жилых домов

Об этом сообщил глава администрации города Александр Муромский.

Всего в Орле 1905 многоквартирных домов. Все они будут подключены к теплу к 8 октября.

Также Муромский рассказал, что в этом году в областном центре проводятся масштабные работы по замене ветхих и аварийных тепловых сетей. Ожидается, что городским властям удастся заменить в два раза больше труб, чем обычно — общая продолжительность обновлённых сетей составит 12 километров.

Эта работа близится к концу. Сейчас заключительные работы ведутся на Автовокзальной, Комсомольской, МОПРа и Пролетарской горе.