В Орле судебные приставы с помощью мобильного приложения мгновенно вычисляют водителей-должников
16.11.2018
Приложение «Мобильный розыск» позволяет мгновенно узнать информацию о наличии или отсутствии долгов у водителя машины. Для этого просто нужно навести камеру телефона на автомобильный номер. Информация поступает из общей базы.
Орловские приставы, используя новые технологии, провели рейд по стоянкам грузового автотранспорта. В результате они проверили около полусотни грузовиков, выявили должников и составили акты описи и ареста имущества на общую сумму около 200 тысяч рублей.
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