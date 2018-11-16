В Орле судебные приставы с помощью мобильного приложения мгновенно вычисляют водителей-должников

Приложение «Мобильный розыск» позволяет мгновенно узнать информацию о наличии или отсутствии долгов у водителя машины. Для этого просто нужно навести камеру телефона на автомобильный номер. Информация поступает из общей базы.

Орловские приставы, используя новые технологии, провели рейд по стоянкам грузового автотранспорта. В результате они проверили около полусотни грузовиков, выявили должников и составили акты описи и ареста имущества на общую сумму около 200 тысяч рублей.