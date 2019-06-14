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Орел14.06.2019 Пятница 14:20
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В Орле судебные приставы остановили и арестовали 11 автомобилей

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14.06.2019

Рейд по поиску должников проходил непосредственно на дорогах областного центра — у Привокзальной площади и на соседних улицах. Операция заняла несколько часов.

С помощью приложения «Мобильный розыск», позволяющего по госномеру автомобиля мгновенно определить наличие или отсутствие долгов у его владельца, приставы проверили около 200 машин. Как выяснилось, 19 из них принадлежали должникам.

11 автомобилей арестовали. Один водитель решил сразу оплатить свой долг в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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