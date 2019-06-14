В Орле судебные приставы остановили и арестовали 11 автомобилей
14.06.2019
Рейд по поиску должников проходил непосредственно на дорогах областного центра — у Привокзальной площади и на соседних улицах. Операция заняла несколько часов.
С помощью приложения «Мобильный розыск», позволяющего по госномеру автомобиля мгновенно определить наличие или отсутствие долгов у его владельца, приставы проверили около 200 машин. Как выяснилось, 19 из них принадлежали должникам.
11 автомобилей арестовали. Один водитель решил сразу оплатить свой долг в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области.
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