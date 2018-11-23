В Орле судебные приставы и дорожные инспекторы провели совместный рейд

Должников разыскивали на самых оживлённых магистралях областного центра.

Как сообщает пресс-служба областного Управления Службы Судебных Приставов, было проверено 270 водителей и произведено 9 арестов имущества должников, в том числе и их автомобилей.

Часть должников оплатили долги на месте через переносной POS-терминал. Остальным были вручены извещения о явке в отделы судебных приставов и квитанции.

В дальнейшем такие рейды будут проводиться на регулярной основе.