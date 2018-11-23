В Орле судебные приставы и дорожные инспекторы провели совместный рейд
23.11.2018
Должников разыскивали на самых оживлённых магистралях областного центра.
Как сообщает пресс-служба областного Управления Службы Судебных Приставов, было проверено 270 водителей и произведено 9 арестов имущества должников, в том числе и их автомобилей.
Часть должников оплатили долги на месте через переносной POS-терминал. Остальным были вручены извещения о явке в отделы судебных приставов и квитанции.
В дальнейшем такие рейды будут проводиться на регулярной основе.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50845
Другие новости раздела
23.11.2018
ФАС России признала закупки по информатизации здравоохранения в Орловской области законными
23.11.2018
12 декабря в День Конституции РФ в Орловской области пройдёт общероссийский день приёма граждан
$ USD65.6664(+0.06)24.11
€ EUR74.9385(+0.13)24.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?