В Орле суд закрыл шесть сайтов с круглосуточной доставкой алкоголя

Прокуратура выявила интернет-ресурсы, которые предлагали пользователям приобрести алкоголь с доставкой на дом в любое время суток.

Как известно, в России продажа алкоголя дистанционным способом запрещена. Кроме того, торговать в розницу ночью также нельзя.

Прокурор района обратился в суд. Исковые требования удовлетворены. Решение направят в Роскомнадзор, который прекратит доступ к запрещенной законом информации.