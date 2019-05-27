В Орле суд закрыл шесть сайтов с круглосуточной доставкой алкоголя
27.05.2019
Прокуратура выявила интернет-ресурсы, которые предлагали пользователям приобрести алкоголь с доставкой на дом в любое время суток.
Как известно, в России продажа алкоголя дистанционным способом запрещена. Кроме того, торговать в розницу ночью также нельзя.
Прокурор района обратился в суд. Исковые требования удовлетворены. Решение направят в Роскомнадзор, который прекратит доступ к запрещенной законом информации.
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