В Орле суд закрыл 10 сайтов для взрослых

Сразу несколько аналогичных исков рассмотрел и удовлетворил суд Заводского района. В каждом случае заявления подала прокуратура, выступившая в защиту прав неопределенного круга лиц. Надзорное ведомство требовало признать незаконной информацию, размещенную на 10 интернет-ресурсах. Сомнительные с точки зрения закона сайты прокурорские работники обнаружили в Сети в ходе планового мониторинга. По мнению прокуратуры, используя данные сайты, любые люди, в том числе дети, могут получить доступ к информации порнографического характера. Суд согласился с представленными доводами. Информация на всех десяти порталах признана запрещенной к распространению на территории РФ. Доступ к сайтам для взрослых будет закрыт.