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Орел01.03.2019 Пятница 17:22
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  3. В Орле суд удовлетворил иск Роспотребнадзора, поданный в отношении «Саратовских авиалиний»

В Орле суд удовлетворил иск Роспотребнадзора, поданный в отношении «Саратовских авиалиний»

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01.03.2019

Решение вынес мировой судья судебного участка № 1 Железнодорожного района города Орла.

Предметом спора стало то, что авиакомпания «Саратовские авиалинии» отказались добровольно возвращать орловчанину деньги за билет на отменённый рейс. Причиной же отмены стало аннулирование сертификата эксплуатанта — в 2018 году Росавиация отозвала сертификат, что привело к закрытию компании.

Это произошло после авиакатастрофы с участием самолёта компании, случившейся 11 февраля 2018 года в Московской области, в которой погиб 71 человек.

Суд решил, что «Саратовские авиалинии» должны выплатить орловчанину недоплаченную стоимость авиабилетов, компенсировать ему моральный вред, а также заплатить штраф государству. В общей сложности, речь идёт о сумме в 4870 рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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