В Орле суд признал незаконной размещённую в интернете информацию о сбыте «синтетики» с помощью «закладок»

Иск подал прокурор Заводского района и рассмотрел местный суд.

Информация о незаконном сбыте синтетических наркотических средств методом «закладок» была размещена на одном из сайтов в свободном доступе для неограниченного круга лиц. Фактически на ресурсе опубликовали «каталог» веществ, запрещённых к свободному обороту, с ассортиментом и ценами, что является прямым нарушением федерального закона «Об информации».