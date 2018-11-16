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Орел16.11.2018 Пятница 12:25
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  3. В Орле суд признал незаконной размещённую в интернете информацию о сбыте «синтетики» с помощью «закладок»

В Орле суд признал незаконной размещённую в интернете информацию о сбыте «синтетики» с помощью «закладок»

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16.11.2018

Иск подал прокурор Заводского района и рассмотрел местный суд.

Информация о незаконном сбыте синтетических наркотических средств методом «закладок» была размещена на одном из сайтов в свободном доступе для неограниченного круга лиц. Фактически на ресурсе опубликовали «каталог» веществ, запрещённых к свободному обороту, с ассортиментом и ценами, что является прямым нарушением федерального закона «Об информации».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпрокуратурасудинтернет

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