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В Орле суд приговорил женщину к уборке

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29.10.2018

Железнодорожный районный суд вынес приговор по необычному делу. Орловчанку приговорили к уборке в соственной квартире.

Жительница обсластного центра постоянно собирала мусор и приносила его на свою жилплощадь, а также оставляла в подъезде. На жалобы и требования других жильцов многоквартирного дома она не реагировала.

Поскольку орловчанка проживала в муниципальном жилом фонде, в суд обратился муниципалитет. Кстати, из-за большого количества мусора в квартире чиновники, создавшие специальную комиссию для решения этой проблемы, даже не смогли открыть входную дверь в жилище.

Суд удовлетворил иск.

Орловчанка признала свою вину, однако попросила дать ей время до 1-го января. К этому числу она пообещала привести помещения в порядок.

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