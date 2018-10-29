В Орле суд приговорил женщину к уборке

Железнодорожный районный суд вынес приговор по необычному делу. Орловчанку приговорили к уборке в соственной квартире.

Жительница обсластного центра постоянно собирала мусор и приносила его на свою жилплощадь, а также оставляла в подъезде. На жалобы и требования других жильцов многоквартирного дома она не реагировала.

Поскольку орловчанка проживала в муниципальном жилом фонде, в суд обратился муниципалитет. Кстати, из-за большого количества мусора в квартире чиновники, создавшие специальную комиссию для решения этой проблемы, даже не смогли открыть входную дверь в жилище.

Суд удовлетворил иск.

Орловчанка признала свою вину, однако попросила дать ей время до 1-го января. К этому числу она пообещала привести помещения в порядок.