В Орле столкнулись «Ниссаны»
16.09.2019
Авария случилась 14 сентября утром на Наугорском шоссе. Столкнулись «Ниссан Кашкай» и «Ниссан Альмера».
Как сообщает Управление ГИБДД, «Кашкай» поворачивал налево с Наугорского шоссе на улицу Картукова. В этот момент и произошло столкновение. «Альмера» ехал в сторону улицы Лескова.
Пострадала пассажирка «Кашкая» — девочка 2005 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь. Госпитализация не понадобилась.
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