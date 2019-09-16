В Орле столкнулись «Ниссаны»

Авария случилась 14 сентября утром на Наугорском шоссе. Столкнулись «Ниссан Кашкай» и «Ниссан Альмера».

Как сообщает Управление ГИБДД, «Кашкай» поворачивал налево с Наугорского шоссе на улицу Картукова. В этот момент и произошло столкновение. «Альмера» ехал в сторону улицы Лескова.

Пострадала пассажирка «Кашкая» — девочка 2005 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь. Госпитализация не понадобилась.