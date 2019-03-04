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В Орле столкнулись маршрутка и «Фольксваген»

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04.03.2019

Авария произошла 3 марта в 10:30 на Московском шоссе. Столнулись «ПАЗ», следовавший по маршруту № 26, и минивэн «Фольксваген Транспортер».

Транспортные средства получили механические повреждения, однако обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

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Фото: телеграм-канал «Орёл112»

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