В Орле столкнулись маршрутка и «Фольксваген»

Авария произошла 3 марта в 10:30 на Московском шоссе. Столнулись «ПАЗ», следовавший по маршруту № 26, и минивэн «Фольксваген Транспортер».

Транспортные средства получили механические повреждения, однако обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Фото: телеграм-канал «Орёл112»