В Орле столкнулись маршрутка и «Фольксваген»
04.03.2019
Авария произошла 3 марта в 10:30 на Московском шоссе. Столнулись «ПАЗ», следовавший по маршруту № 26, и минивэн «Фольксваген Транспортер».
Транспортные средства получили механические повреждения, однако обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
Фото: телеграм-канал «Орёл112»
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