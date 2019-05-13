В Орле столкнулись легковые «Лада» и «Рено», пострадала пассажирка
13.05.2019
Авария произошла 12 мая около 23 часов на Васильевской улице у дома № 36. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель «Лады» не уступил дорогу иномарке. В результате столкновения отечественная машина опрокинулась.
43-летняя пассажирка «Рено» получила телесные повреждения. Врачи назначили женщине амбулаторное лечение.
Всего за последние «длинные выходные» с 9 по 12 мая в Орловской области произошло 55 ДТП, в которых пострадали 9 человек (в том числе трое несовершеннолетних).
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