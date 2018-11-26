В Орле столкнулись иностранная и отечественная легковушки
26.11.2018
ДТП произошло накануне на перекрёстке Паровозной улицы и Московского шоссе. Участниками аварии стали Audi 80 и ВАЗ-2107.
Как сообщает ГИБДД, водитель иномарки, поворачивая налево, не пропустил «семёрку». Результатом стало столкновение.
Через несколько часов после ДТП водитель отечественной машины обратился в больницу Семашко. Однако госпитализация ему не потребовалась.
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