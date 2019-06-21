В Орле столкнулись иномарки, пострадал один человек
21.06.2019
ДТП случилось 20 июня в 14:40 на перекрёстке дублёра улицы Комсомольской и улицы Авиационной. Водитель (женщина 1956 года рождения) на Toyota RAV4 не уступила дорогу Volkswagen. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.
В результате столкновения пострадала пассажирка Volkswagen. Медики оказали ей помощь и отпустили домой.
По факту ДТП проводится проверка.
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