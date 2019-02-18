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  3. В Орле столкнулись два автомобиля «Рено Логан»

В Орле столкнулись два автомобиля «Рено Логан»

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18.02.2019

В результате пострадала пассажирка одной из машин.

ДТП случилось 17 февраля на Московской улице у дома № 108. «Рено Логан», двигаясь со стороны улицы Энергетиков, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в своего «близнеца».

По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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