В Орле столкнулись два автомобиля «Рено Логан»
18.02.2019
В результате пострадала пассажирка одной из машин.
ДТП случилось 17 февраля на Московской улице у дома № 108. «Рено Логан», двигаясь со стороны улицы Энергетиков, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в своего «близнеца».
По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
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