В Орле столкнулись два автомобиля «Рено Логан»

В результате пострадала пассажирка одной из машин.

ДТП случилось 17 февраля на Московской улице у дома № 108. «Рено Логан», двигаясь со стороны улицы Энергетиков, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в своего «близнеца».

По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.