В Орле стартовало заседание Горсовета

Оно проходит в здании администрации Орла в эти минуты.

Депутаты должны обсудить 15 вопросов основной повестки дня и ещё 3 вопроса из раздела «Разное».

Подробный телерепортаж с заседания смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19 часов 30 минут.