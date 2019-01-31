В Орле стартовало заседание Горсовета
31.01.2019
Оно проходит в здании администрации Орла в эти минуты.
Депутаты должны обсудить 15 вопросов основной повестки дня и ещё 3 вопроса из раздела «Разное».
Подробный телерепортаж с заседания смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19 часов 30 минут.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52515
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