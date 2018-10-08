В Орле стартовало благоустройство сквера «Дворянское гнездо»

Об этом сообщает сайт «Вечерний Орёл».

Подрядчик, компания «Спецстроймонтаж», приступила к подготовительным работам.

Планируется установить здесь 306 метров бордюров, отремонтировать асфальтированный тротуар и плитку, а также ступени и лестничные сходы.

Кроме того, подрядчик приведёт в порядок ротонду, балюстраду, мост, установит 16 скамеек и урны.

Всё это предстоит сделать до конца текущего месяца.

Также в данный момент ведётся разработка проектной документации на ремонт Городского и Детского парков Орла.