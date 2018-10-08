В Орле стартовало благоустройство сквера «Дворянское гнездо»
08.10.2018
Об этом сообщает сайт «Вечерний Орёл».
Подрядчик, компания «Спецстроймонтаж», приступила к подготовительным работам.
Планируется установить здесь 306 метров бордюров, отремонтировать асфальтированный тротуар и плитку, а также ступени и лестничные сходы.
Кроме того, подрядчик приведёт в порядок ротонду, балюстраду, мост, установит 16 скамеек и урны.
Всё это предстоит сделать до конца текущего месяца.
Также в данный момент ведётся разработка проектной документации на ремонт Городского и Детского парков Орла.
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