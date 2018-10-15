В Орле стартовала кампания "#ВремяИскатьТуалет"
15.10.2018
Общественное движение «Время» озаботилось деликатной, хотя и важной проблемой — отсутствием общественных туалетов в Орле.
Активисты дали старт целой кампании под названием «#ВремяИскатьТуалет».
Планируется, в частности, собрать подписи под обращением к ответственным чиновникам с требованием создания комфортной среды в городе. Также общественники собираются распространять листовки.
Пока что в группе движения «Время» «Вконтакте» опубликовано видео опроса орловцев на животрепещущую тему.
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