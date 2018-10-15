В Орле стартовала кампания "#ВремяИскатьТуалет"

Общественное движение «Время» озаботилось деликатной, хотя и важной проблемой — отсутствием общественных туалетов в Орле.

Активисты дали старт целой кампании под названием «#ВремяИскатьТуалет».

Планируется, в частности, собрать подписи под обращением к ответственным чиновникам с требованием создания комфортной среды в городе. Также общественники собираются распространять листовки.

Пока что в группе движения «Время» «Вконтакте» опубликовано видео опроса орловцев на животрепещущую тему.