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Орел08.10.2018 Понедельник 11:33
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  3. В Орле стартовал фотопроект «Особая красота», приуроченный к Декаде инвалидов

В Орле стартовал фотопроект «Особая красота», приуроченный к Декаде инвалидов

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08.10.2018

Как сообщает сайт www.infoorel.ru, проект реализуют специалисты Отделения для инвалидов детства молодого возраста «Комплексного центра социального обслуживания Заводского района города Орла». Они занимаются работой по социальной и бытовой адаптации инвалидов детства, готовя их к самостоятельной жизни.

В ходе первого этапа фотограф Антон Тимашковский сделал несколько чёрно-белых фотопортретов четырнадцати инвалидов первой и второй групп.

Во второй части участники проекта предстали уже в образах людей различных профессий — автомеханика, парикмахера, полицейского и других.

Пока что снимки можно посмотреть в группе «Инвалиды Орла в проекте «Учимся жить...» «В контакте».

В ближайшее время фотографии будут размещены также в кинотеатре «Современник», центральной детской библиотеке имени Крылова, а также в Орловском городском центре культуры.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49698

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