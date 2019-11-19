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Орел19.11.2019 Вторник 09:17
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В Орле станет холоднее

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19.11.2019

Атмосферное давление в Орле начнет повышаться с 20 ноября, после чего наступит нормальная зима. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Давление будет очень высоким, необычно высоким», — отметил синоптик. И действительно, в среду в городе прогнозируют 761 миллиметр ртутного столба. Из-за антициклона будет понижаться температура. Похолодание начнется сегодня. Со среды нулевые температуры будут не только ночью, но и днем. «Сильных морозов не прогнозируется. Дневные температуры на неделе около минус 3-4, ночные — минус 5-10 градусов. Наступает нормальная зима...» — сказал Вильфанд, уточнив, что осадков пока не ожидается.

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