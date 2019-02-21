В Орле стало меньше детей-сирот
21.02.2019
В 2008 в областном центре насчитывалось 136 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В минувшем году — 73. За 10 лет их число снизилось на 63 ребёнка.
Такие данные были озвучены на заседании комитета Городского совета Орла по образованию.
В минувшем году 58 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроили в семьи, 6 усыновили или удочерили, а ещё 10 — определили в государственные учреждения.
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