В Орле создана постоянная зона таможенного контроля
16.05.2019
Её организовали на железнодорожной станции Лужки силами правительства нашего региона, Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» и Орловского поста Курской таможни.
Создание зоны дало возможность орловским предприятиям экономить деньги и время при отправке своей продукции на экспорт и получении импортных товаров по железной дороге. Раньше для этих целей им приходилось использовать железнодорожные станции Брянской и Белгородской областей.
С момента создания зоны таможенного контроля на станции Лужки-Орловские соответствующие органы выпустили в свободное обращение товарные партии, поступившие в 129 железнодорожных вагонах.
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