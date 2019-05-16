В Орле создана постоянная зона таможенного контроля

Её организовали на железнодорожной станции Лужки силами правительства нашего региона, Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» и Орловского поста Курской таможни.

Создание зоны дало возможность орловским предприятиям экономить деньги и время при отправке своей продукции на экспорт и получении импортных товаров по железной дороге. Раньше для этих целей им приходилось использовать железнодорожные станции Брянской и Белгородской областей.

С момента создания зоны таможенного контроля на станции Лужки-Орловские соответствующие органы выпустили в свободное обращение товарные партии, поступившие в 129 железнодорожных вагонах.