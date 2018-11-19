В Орле создали робота-коллектора
19.11.2018
Презентация состоялась в Орловском Государственном Университете имени Тургенева в рамках Дня занимательной науки. Акция проходила в вузе накануне.
Робота разработала одна из орловских компаний. Устройство ведёт с должником адекватный диалог, автоматически подбирая вежливые и грамотные ответы на реплики человека. Это позволяет избегать «человеческого фактора» и оставаться в правовых рамках.
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