В Орле создадут первую модельную муниципальную библиотеку
03.09.2019
Центральная городская библиотека Орла (имени Пушкина) победила в федеральном проекте «Культурная среда» и выиграла грант размером в 10 миллионов рублей. Об этом сообщило Министерство культуры Российской Федерации.
В этом году на конкурс поступило около 500 заявок из 78 регионов России.
«Пушкинка» получит средства на собственное развитие. В том чисел — на создание первой в Орле модельной муниципальной библиотеки. Сообщается, что воплощение этого проекта в жизнь позволит обновить библиотечные фонды, отремонтировать помещение учреждения, создать при нём разнообразные клубы и информационные центры, а также активнее работать с базами данных, в том числе с системой «Национальная электронная библиотека».
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