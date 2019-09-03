В Орле создадут первую модельную муниципальную библиотеку

Центральная городская библиотека Орла (имени Пушкина) победила в федеральном проекте «Культурная среда» и выиграла грант размером в 10 миллионов рублей. Об этом сообщило Министерство культуры Российской Федерации.

В этом году на конкурс поступило около 500 заявок из 78 регионов России.

«Пушкинка» получит средства на собственное развитие. В том чисел — на создание первой в Орле модельной муниципальной библиотеки. Сообщается, что воплощение этого проекта в жизнь позволит обновить библиотечные фонды, отремонтировать помещение учреждения, создать при нём разнообразные клубы и информационные центры, а также активнее работать с базами данных, в том числе с системой «Национальная электронная библиотека».