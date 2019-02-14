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Орел14.02.2019 Четверг 11:27
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В Орле создадут молочный завод

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14.02.2019

Соглашение о создании предприятия подписано на всероссийском инвестиционном форуме. Он проходит в Сочи в эти дни. В мероприятии участвует губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В проект планируется вложить полтора миллиарда рублей.

Ожидается, что предприятие будет заниматься выпуском цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла. Как предполагают инвесторы, завод будет перерабатывать 350 тонн молока за одни сутки.

Реализация этого проекта позволит создать в Орловской области 150 новых рабочих мест.

Теги:ОрёлОрловская областьпромышленностьмолокогубернаторКлычковинвестиции

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