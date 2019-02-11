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В Орле создадут ещё три дошкольных учреждения для самых маленьких

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11.02.2019

Детские сады Орловской области станут полностью доступными к 2021 году. Такая установка содержится в обновлённой региональной программе по обеспечению доступности дошкольного образования. На днях новые изменения в документ внесло правительство Орловской области.

В регионе планируется создать дополнительные места в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. При этом в текущем году лишь 100 детей указанной возрастной категории не получат мест в детсадах. Полностью проблема будет снята к 2021 году.

Решать её собираются, в том числе, за счёт строительства новых садиков. На период 2019-2021 в Орле запланировано создание трёх новых яслей, которые, в общей сложности, смогут принять 395 детей. Ясли появятся в микрорайоне № 13, 795 квартале (в Северном районе рядом с улицами Раздольной, Кузнецова и Кукушкина) и на Планерной.

Теги:ОрёлОрловская область

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