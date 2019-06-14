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Орел14.06.2019 Пятница 17:23
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В Орле создадут центр тестирования по выполнению нормативов испытаний ГТО

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14.06.2019

Соответствующее постановление издано городской администрацией.

Решение принято в соответствии с исполнением приказа Министерства спорта Российской Федерации от 2015-го года.

Центр создадут на базе городского спортивно-оздоровительногоцентра за бюджетный счёт.

Теги:ОрёлОрловская область

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