В Орле создадут центр тестирования по выполнению нормативов испытаний ГТО
14.06.2019
Соответствующее постановление издано городской администрацией.
Решение принято в соответствии с исполнением приказа Министерства спорта Российской Федерации от 2015-го года.
Центр создадут на базе городского спортивно-оздоровительногоцентра за бюджетный счёт.
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