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  3. В Орле сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля

В Орле сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля

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13.11.2019

В отделение полиции по Северному району обратилась местная жительница, сообщившая об угоне принадлежащего ей автомобиля «ВАЗ», который находился во дворе дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавшее транспортное средство и установили причастность 20-летнего гражданина к противоправному деянию. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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