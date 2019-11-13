В Орле сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля
13.11.2019
В отделение полиции по Северному району обратилась местная жительница, сообщившая об угоне принадлежащего ей автомобиля «ВАЗ», который находился во дворе дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавшее транспортное средство и установили причастность 20-летнего гражданина к противоправному деянию. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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