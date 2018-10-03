В Орле сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчин, пытавшихся применить "пневматику" против несовершеннолетних девушек

В Орле, как предполагает следствие, двое мужчин пытались применить пневматическое оружие против двух несовершеннолетних девушек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Об этом сообщает областное Управление Росгвардии.

Конфликт произошёл на Паровозной улице. Две семнадцатилетние девушки прогуливались вечером с собакой. У гаражного кооператива они заметили компанию, распивающую спиртные напитки.

Словесное противостояние переросло в попытку применить пневматическое оружие.

На помощь орловчанкам прибыли полицейские и росгвардейцы. Злоумышленники были задержаны на месте.