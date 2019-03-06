В Орле сотрудники ГИБДД провели акцию в честь Международного женского дня

Дорожные инспекторы останавливали женщин-водителей и, вместо того, чтобы проверять у них документы, дарили орловчанкам цветы, а также открытки и подарки от спонсоров и ГИБДД.

Также в ходе акции сотрудники ДПС напоминали женщинам-водителям о правилах перевозки пассажиров.