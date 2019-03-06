Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.03.2019 Среда 18:35
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле сотрудники ГИБДД провели акцию в честь Международного женского дня

В Орле сотрудники ГИБДД провели акцию в честь Международного женского дня

Версия для печати

06.03.2019

Дорожные инспекторы останавливали женщин-водителей и, вместо того, чтобы проверять у них документы, дарили орловчанкам цветы, а также открытки и подарки от спонсоров и ГИБДД.

Также в ходе акции сотрудники ДПС напоминали женщинам-водителям о правилах перевозки пассажиров.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53298

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.03.2019

В Орловской области многодетная мать замёрзла насмерть на улице

1
06.03.2019

В правительстве Орловской области создана рабочая группа по борьбе с коррупцией в государственных закупках

06.03.2019

Завтра в администрации Орла будут чествовать многодетных орловчанок

06.03.2019

Главы учреждений дополнительного образования рассказали мэру Орла о проблемах с финансированием

06.03.2019

У жителя Кромского района нашли 37,2 грамма марихуаны

$ USD65.843(+0.04)07.03
€ EUR74.4158(-0.09)07.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online