В Орле сотрудники ГИБДД провели акцию в честь Международного женского дня
06.03.2019
Дорожные инспекторы останавливали женщин-водителей и, вместо того, чтобы проверять у них документы, дарили орловчанкам цветы, а также открытки и подарки от спонсоров и ГИБДД.
Также в ходе акции сотрудники ДПС напоминали женщинам-водителям о правилах перевозки пассажиров.
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