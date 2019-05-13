В Орле состоялось шествие «Бессмертного полка»

Акция прошла в городе в седьмой раз.

Участники шествия пронесли по улицам Орла тысячи портретов своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны.

В этом году «Бессмертный полк» прошёл по новому маршруту длиной 3 километра 400 метров. Шествие началось на площади Ленина, затем участники прошли по улице Горького, Октябрьскому мосту, улице Московской. Конечной точкой стал сквер Танкистов. Здесь всех, принимавших участие в акции, угостили солдатской кашей.

Музыкальное сопровождение шествия обеспечил оркестр Академии ФСО, исполнявший на протяжении всего пути мелодии и песни военных лет.

В акции приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, а также члены их семей.