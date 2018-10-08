В Орле состоится фестиваль исторических танцев «Эпоха династий»
08.10.2018
Мероприятие пройдёт с 19-го по 21-е октября.
Его проводит Ассоциация исторического и социального танца и студия исторических танцев «Династия».
Как уточняет портал «Вечерний Орёл», в рамках фестиваля состоится Первый открытый Чемпионат Орловской области по историческим танцам. Он пройдёт на площадке Фундаментальной библиотеки Орловского Государственного Университета.
Участники выступят в номинациях: парный танец, групповой танец и обязательный танец.
В чемпионате примут участие пары не только из Орловской области, но из других регионов России, а также из Беларуси.
В программе также мастер-классы от преподавателей танцев из Москвы, Тулы, Брянска и Калуги.
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