В Орле состоится фестиваль исторических танцев «Эпоха династий»

Мероприятие пройдёт с 19-го по 21-е октября.

Его проводит Ассоциация исторического и социального танца и студия исторических танцев «Династия».

Как уточняет портал «Вечерний Орёл», в рамках фестиваля состоится Первый открытый Чемпионат Орловской области по историческим танцам. Он пройдёт на площадке Фундаментальной библиотеки Орловского Государственного Университета.

Участники выступят в номинациях: парный танец, групповой танец и обязательный танец.

В чемпионате примут участие пары не только из Орловской области, но из других регионов России, а также из Беларуси.

В программе также мастер-классы от преподавателей танцев из Москвы, Тулы, Брянска и Калуги.