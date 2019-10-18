В Орле состоится ежегодное «свидание» работодателей и работников
18.10.2019
Ежегодная ярмарка вакансий пройдёт в здании Универсальной фундаментальной библиотеки ОГУ (на Каменской площади, 1)23 октября с 11 до 13 часов.
Ожидается, что в ней примут участие около 60 предприятий и организаций Орловской области. Соискателям предложат около 800 вакансий.
Также все желающие смогут самостоятельно ознакомиться с расширенным банком вакантных должностей с помощью специальных альбомов. Об этом сообщили в Управление труда и занятости Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57856
Другие новости раздела
$ USD64.0144(-0.33)18.10
€ EUR70.9023(-0.15)18.10
Наш опрос
2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?