В Орле состоится ежегодное «свидание» работодателей и работников

Ежегодная ярмарка вакансий пройдёт в здании Универсальной фундаментальной библиотеки ОГУ (на Каменской площади, 1)23 октября с 11 до 13 часов.

Ожидается, что в ней примут участие около 60 предприятий и организаций Орловской области. Соискателям предложат около 800 вакансий.

Также все желающие смогут самостоятельно ознакомиться с расширенным банком вакантных должностей с помощью специальных альбомов. Об этом сообщили в Управление труда и занятости Орловской области.