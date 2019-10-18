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Орел18.10.2019 Пятница 12:22
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В Орле состоится ежегодное «свидание» работодателей и работников

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18.10.2019

Ежегодная ярмарка вакансий пройдёт в здании Универсальной фундаментальной библиотеки ОГУ (на Каменской площади, 1)23 октября с 11 до 13 часов.

Ожидается, что в ней примут участие около 60 предприятий и организаций Орловской области. Соискателям предложат около 800 вакансий.

Также все желающие смогут самостоятельно ознакомиться с расширенным банком вакантных должностей с помощью специальных альбомов. Об этом сообщили в Управление труда и занятости Орловской области.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57856

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