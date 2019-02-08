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Орел08.02.2019 Пятница 17:10
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  3. В это воскресенье в Орле состоится благотворительный концерт, посвящённый 30 годовщине вывода войск из Афганистана

В это воскресенье в Орле состоится благотворительный концерт, посвящённый 30 годовщине вывода войск из Афганистана

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08.02.2019

В КДЦ «Металлург» выступит ансамбль «Контингент» из Оренбурга. Концерт состоится 10 февраля в 14 часов. Средства, вырученные от продажи билетов, направят на закупку оборудования для реабилитации для орловского Центра детского развития.

Билеты на концерт продаются в кассе КДЦ «Металлург».

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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