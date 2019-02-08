В это воскресенье в Орле состоится благотворительный концерт, посвящённый 30 годовщине вывода войск из Афганистана
08.02.2019
В КДЦ «Металлург» выступит ансамбль «Контингент» из Оренбурга. Концерт состоится 10 февраля в 14 часов. Средства, вырученные от продажи билетов, направят на закупку оборудования для реабилитации для орловского Центра детского развития.
Билеты на концерт продаются в кассе КДЦ «Металлург».
Короткая ссылка obl1.ru/~/52493
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