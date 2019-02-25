В Орле согласовали строительство многоэтажки на Карачевской улице
25.02.2019
«Добро» на реализацию данного проекта дал Научно-методический совет по объектам культурного наследия при Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Об этом сообщает oreltimes.ru.
Многоквартирный дом построят на перекрёстке Карачевской и 2-й Посадской улиц. Его будущий адрес — 2-я Посадская, 14.
Согласно проекту в здании будет 7 этажей. Изначально речь шла о 17 этажах, после их число сократилось до 10, потом — до 7.
Фото: zenit-orel.ru
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