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В Орле согласовали строительство многоэтажки на Карачевской улице

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25.02.2019

«Добро» на реализацию данного проекта дал Научно-методический совет по объектам культурного наследия при Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Об этом сообщает oreltimes.ru.

Многоквартирный дом построят на перекрёстке Карачевской и 2-й Посадской улиц. Его будущий адрес — 2-я Посадская, 14.

Согласно проекту в здании будет 7 этажей. Изначально речь шла о 17 этажах, после их число сократилось до 10, потом — до 7.

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Фото: zenit-orel.ru

Теги:ОрёлОрловская область

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