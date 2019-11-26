В Орле снова «загорелась» набережная Оки
26.11.2019
На проблемном участке восстановили освещение. Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации Орла.
Набережная оставалась без освещения несколько месяцев. Причиной тому стал порыв электрического кабеля.
Также власти города частично восстановили уличное освещение в сквере Ермолова.
В то же время на «оперативке» была озвучена информация о проблемах с освещением Тургеневского моста, а также улицы Островского.
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