В Орле снова «загорелась» набережная Оки

На проблемном участке восстановили освещение. Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации Орла.

Набережная оставалась без освещения несколько месяцев. Причиной тому стал порыв электрического кабеля.

Также власти города частично восстановили уличное освещение в сквере Ермолова.

В то же время на «оперативке» была озвучена информация о проблемах с освещением Тургеневского моста, а также улицы Островского.