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Орел26.11.2019 Вторник 16:23
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В Орле снова «загорелась» набережная Оки

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26.11.2019

На проблемном участке восстановили освещение. Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации Орла.

Набережная оставалась без освещения несколько месяцев. Причиной тому стал порыв электрического кабеля.

Также власти города частично восстановили уличное освещение в сквере Ермолова.

В то же время на «оперативке» была озвучена информация о проблемах с освещением Тургеневского моста, а также улицы Островского.

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