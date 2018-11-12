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Орел12.11.2018 Понедельник 17:52
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  3. В Орле снова сгорел расселённый дом

В Орле снова сгорел расселённый дом

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12.11.2018

Пожар произошёл на улице Широко-Холодной в двухэтажном деревянном здании. ЧП случилось 10 ноября около часу ночи.

Дом выгорел изнутри по всей площади — 300 квадратных метров. Сейчас специалисты Управления МЧС устанавливают причины пожара и размер ущерба.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпожарЧП

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