В Орле снова сгорел расселённый дом
12.11.2018
Пожар произошёл на улице Широко-Холодной в двухэтажном деревянном здании. ЧП случилось 10 ноября около часу ночи.
Дом выгорел изнутри по всей площади — 300 квадратных метров. Сейчас специалисты Управления МЧС устанавливают причины пожара и размер ущерба.
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