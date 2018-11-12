В Орле снова сгорел расселённый дом

Пожар произошёл на улице Широко-Холодной в двухэтажном деревянном здании. ЧП случилось 10 ноября около часу ночи.

Дом выгорел изнутри по всей площади — 300 квадратных метров. Сейчас специалисты Управления МЧС устанавливают причины пожара и размер ущерба.