В Орле снова произошёл инцидент с троллейбусом

Накануне днём пассажирка упала в салоне после того, как водитель резко затормозил. Орловчанке понадобилась медицинская помощь.

В больницу имени Семашко её увезли на «Скорой». Однако госпитализировать пострадавшую не стали.

Об этом сообщили в ГИБДД.

Инцидент случился в районе дома по Московскому шоссе, 38.