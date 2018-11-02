В Орле снова произошёл инцидент с троллейбусом
02.11.2018
Накануне днём пассажирка упала в салоне после того, как водитель резко затормозил. Орловчанке понадобилась медицинская помощь.
В больницу имени Семашко её увезли на «Скорой». Однако госпитализировать пострадавшую не стали.
Об этом сообщили в ГИБДД.
Инцидент случился в районе дома по Московскому шоссе, 38.
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