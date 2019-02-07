Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел07.02.2019 Четверг 12:09
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле снова открыли для посетителей первый этаж Дома-музея Русанова

В Орле снова открыли для посетителей первый этаж Дома-музея Русанова

Версия для печати

07.02.2019

Здесь расположены три зала, посвящённые орловским страницам биографии Русанова, его пребыванию во Франции и артистическим исследованиям знаменитого путешественника. Этаж был закрыт для посещения долгое время.

Об этом сообщили в Областном краеведческом музее.

Музей Русанова принимает посетителей с 10:00 до 17:30 по всем дням кроме понедельника и вторника.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52689

Добавил новость: 

Другие новости раздела

07.02.2019

В Орловской области рекламу «MAFIA pizza» признали законной

07.02.2019

В Орловской области нашли бесхозный газопровод

07.02.2019

Каждый житель Орла сможет следить за ремонтом моста «Дружба» онлайн

07.02.2019

В Орле могут построить «Литературный городок»

07.02.2019

Глава МЧС России Евгений Зиничев вручил орловцу медаль «За отвагу на пожаре»

$ USD65.6686(+0.1)07.02
€ EUR74.7703(-0.14)07.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online