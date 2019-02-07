В Орле снова открыли для посетителей первый этаж Дома-музея Русанова
07.02.2019
Здесь расположены три зала, посвящённые орловским страницам биографии Русанова, его пребыванию во Франции и артистическим исследованиям знаменитого путешественника. Этаж был закрыт для посещения долгое время.
Об этом сообщили в Областном краеведческом музее.
Музей Русанова принимает посетителей с 10:00 до 17:30 по всем дням кроме понедельника и вторника.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52689
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