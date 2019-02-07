В Орле снова открыли для посетителей первый этаж Дома-музея Русанова

Здесь расположены три зала, посвящённые орловским страницам биографии Русанова, его пребыванию во Франции и артистическим исследованиям знаменитого путешественника. Этаж был закрыт для посещения долгое время.

Об этом сообщили в Областном краеведческом музее.

Музей Русанова принимает посетителей с 10:00 до 17:30 по всем дням кроме понедельника и вторника.