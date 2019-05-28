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В Орле сносят рекламные конструкции

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28.05.2019

Рекламные конструкции, незаконно установленные в Советском районе Орла, пошли под снос. На прошлой неделе их убирали на улице Октябрьской. Стоимость сноса одного щита — 6 тысяч рублей. Бремя ложится на городской бюджет. Но впоследствии затраты на возмещение по суду взыщут с хозяев конструкций. Об этом рассказала начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Татьяна Решетова. Всего в этом году городским управлением муниципального имущества и землепользования промониторены и выявлены свыше 200 незаконно установленных щитов. Некоторые, после предписания мэрии, собственники убрали добровольно. На этой неделе аналогичный снос проведут и в Заводском районе.

Теги:ОрёлОрловская Областьрекламные конструкции

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