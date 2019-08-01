В Орле сменился «главный по трамваям и троллейбусам»
01.08.2019
Сегодня гендиректор «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Александр Коровин, возглавлявший ТПП с 2003 года, официально ушёл в отставку. На предприятии прошла «прощальная» «планёрка».
Временно исполнять обязанности генерального директора ТПП будет Юрий Гордюшин, ранее занимавший пост технического директора предприятия.
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