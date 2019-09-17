В Орле сменился «главный по культуре»

Новым начальником городского управления культуры администрации Орла стала Наталья Крючкова. Её предыдущим местом работы являлся Орловский государственный институт культуры, где она преподавала сценическую речь и актёрское мастерство.

До неё «культурным» управлением руководила Елена Казакова, покинувшая администрацию Орла, чтобы возглавить театр имени Тургенева.