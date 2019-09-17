В Орле сменился «главный по культуре»
17.09.2019
Новым начальником городского управления культуры администрации Орла стала Наталья Крючкова. Её предыдущим местом работы являлся Орловский государственный институт культуры, где она преподавала сценическую речь и актёрское мастерство.
До неё «культурным» управлением руководила Елена Казакова, покинувшая администрацию Орла, чтобы возглавить театр имени Тургенева.
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