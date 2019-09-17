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Орел17.09.2019 Вторник 12:24
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В Орле сменился «главный по культуре»

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17.09.2019

Новым начальником городского управления культуры администрации Орла стала Наталья Крючкова. Её предыдущим местом работы являлся Орловский государственный институт культуры, где она преподавала сценическую речь и актёрское мастерство.

До неё «культурным» управлением руководила Елена Казакова, покинувшая администрацию Орла, чтобы возглавить театр имени Тургенева.

Теги:Орловская областьадминистрация Орла

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